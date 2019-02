Smantellato un laboratorio per la produzione di canapa indiana Non si ferma l'attività di indagine nella zona del Parco del Penniniello

Non si ferma l'attività di indagine nella zona del Parco del Penniniello da parte della Polizia di Torre Annunziata. Ai raggi x alcune aree condominiali del quartiere.

Scoperto e smantellato un vero e proprio laboratorio per la produzione di canapa indiana. In particolare, in un sottoscala è stato individuato un locale dove erano state predisposte una serie di apparecchiature per la coltivazione e la successiva essiccazione dello stupefacente, quali, ventilatori, motori di aspirazione, filtri di areazione, lampade alogene, trasformatori e temporizzatori.

Nel corso dell’attività è stato sequestrato anche la sostanza stupefacente per una quantità, pari a circa due kilogrammi.