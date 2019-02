Appartamento in fiamme a Napoli: abitanti evacuati Paura all'Arenella ma fortunatamente nessun ferito

Uno spaventoso incendio per cause in corso di accertamento, si pensa ad un improvviso corto circuito, ha interessato un appartamento all'Arenella. E' successo in via Guido De Ruggiero.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e tre ambulanze per soccorrere alcuni abitanti rimasti intossicati a causa delle esalazioni.

La polizia, insieme ai caschi rossi, ha provveduto a far evacuare a scopo precauzionale lo stabile. Fortunatamente non si sono registrati feriti.