Stupro in Circum, M5S: "Troppa violenza, le donne denuncino" I membri della commissione d'inchiesta sul femminicidio: "Episodio terribile"

"La nostra solidarietà alla giovane donna vittima dello stupro di gruppo alla stazione di San Giorgio a Cremano. Questo episodio terribile denuncia ancora una volta la diffusa cultura di violenza contro le donne, anche tra i giovanissimi". E' quanto affermano in una nota congiunta le senatrici e i senatori del M55 nella commissione di inchiesta sul Femminicidio. "Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato sempre grande attenzione al tema della violenza sulle donne -proseguono le senatrici e i senatori del M55- A novembre scorso l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge Codice Rosso è stato un atto concreto per contrastare il fenomeno, riconoscendo l'urgenza di tutelare le donne che denunciano tentativi o atti di abuso. Come la cronaca dello stupro racconta, gli aggressori della giovane vittima avevano già tentato di aggredirla. È necessario dire alle donne di non avere paura a denunciare, lo Stato è al loro fianco", concludono.