"Avevano già tentato di stuprarmi, ieri ci sono riusciti" Lo stupro della Circum: Contattata con il pretesto delle scuse per quanto accaduto 3 settimane fa

Ci avevano già provato. Avevano già tentato di prendere la ragazza con la violenza. E' quanto sta emergendo sull'agghiacciante vicenda dello stupro in un'ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano di cui è stata vittima una ragazza di 24 anni. Tre giovani, di età compresa tra i 18 e i 20 anni sono stati fermati: si ritiene siano loro i responsabili della violenza. E pare che già tre settimane fa, sempre nella stazione della Circum di San Giorgio a Cremano, i tre abbiano provato a prendere la ragazza con la violenza, dopo che un amico gliel'aveva presentata.



Dunque i tre già conoscevano la ragazza e pare che ieri l'abbiano contattata con la scusa di volersi far perdonare per quanto fatto tre settimane prima. Le hanno offerto uno spinello e poi l'hanno aggredita in ascensore.



Questo ha detto la ragazza agli investigatori: la sua testimonianza e le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno portato al fermo dei tre giovani, a cui sono stati anche sequestrati gli smartphone e prelevato il dna per avere conferme.