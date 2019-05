Cede un muro di contenimento, muore un altro operaio E' accaduto in un cantiere a Casoria. Sul posto i carabinieri

Ancora un operaio morto sul lavoro. E' accaduto a Casoria in provincia di Napoli. Un muro di contenimento è crollato addosso a un lavoratore in un cantiere di scavo per la realizzazione di un deposito - capannone. Per motivi in corso di accertamento il muro ha ceduto travolgendo l'uomo, 60 anni di Afragola, che è morto sul colpo. I colleghi presenti hanno allertato subito i soccorsi. Stando a quanto è emerso l'uomo era al suo primo giorno di lavoro nel cantiere.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Casoria diretta dal capitano Francesco Filippo che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità: il cantiere è stato posto sotto sequestro e, con ogni probabilità, la salma del 60enne verrà posta sotto sequestro per consentire ai medici di effettuare l'autopsia, che dovrebbe chiarire le cause del decesso.