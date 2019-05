Notte di follia a Portici, 15enne accoltellato da un coetaneo Una lite per futili motivi, poi il minore ha tirato fuori il coltello

Notte di follia per un gruppo di adolescenti a Portici, in provincia di Napoli, culminata con il ferimento di un 15enne. Il ragazzino, proveniente da Ercolano, è stato accoltellato da un coetaneo, durante una lite scoppiata per futili motivi.

A riferire quanto accaduto, sono stati gli amici della vittima poco prima della mezzanotte a una pattuglia della Municipale . Agli agenti hanno raccontato di un diverbio durante il quale un ragazzino di Portici ha estratto un coltello e ferito la vittima.

Il minorenne è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale Maresca di Torre del Greco.