Bidello molesta ragazzina in un ripostiglio: arrestato Già in passato l'uomo era stato sorpreso in comportamenti equivoci ai danni delle studentesse

Emergono ulteriori dettagli nella vicenda che a Castellammare ha portato all’arresto di un uomo di 55 anni accusato di aver molestato minorenni, ordinanza emessa dal gip di Torre Annunziata. L’uomo, un bidello, avrebbe abusato di una ragazzina di 15 anni e per questo è accusato di stupro aggravato. La violenza si sarebbe consumata in un istituto alberghiero della città stabiese, all’interno di un ripostiglio. L’uomo non sarebbe nuovo a condotte di questo genere: in passato lo avrebbero sorpreso a spiare studentesse in bagno. All’epoca però si preferì non sospendere il 55enne dal lavoro: se la cavò con un ammonimento verbale e fu spostato in un altro istituto.