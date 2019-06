Castellammare: Commerciante ferito a colpi di pistola Rissa che finisce in sparatoria in pieno centro, arrestato Luigi Cimmino di 26 anni

In via Roma, in quello che è il salotto buono di Castellammare, poco dopo le 18:30 un commerciante pregiudicato è stato ferito di striscio da colpi di pistola. La sparatoria sarebbe la conseguenza di una lite che ha preceduto di poco gli spari che ha visto come protagonisti il 52enne pregiudicato e due giovani. Il commerciante, che è il titolare di “Cherie Moda", il negozio gestito dalla figlia dove è avvenuta la rissa, ha colpito uno dei due con un pugno al volto Luigi Cimmino di 26 anni e incensurato, il quale dopo aver ricevuto il colpo ha deciso di vendicarsi. Cimmino si è dunque allontanato ed è tornato poco dopo sul posto con una pistola di piccoli calabri è ha fatto fuoco verso il commerciante.

Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri e al momento è ricoverato in ospedale per le conseguenze del pugno ricevuto.

La vittima è invece stato trasportato all'ospedale "San Leonardo" dall' ambulanza del 118, è ricoverato in chirurgia, ma non versa in pericolo di vita.