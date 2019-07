Marano: arrestato 24enne vicino al clan Bidognetti Una pena di 4 anni e 11 mesi per rapina e tentata estorsione con metodo e finalità mafiose

Un 24enne di Marano di Napoli, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto dagli investigatori vicino al clan "Bidognetti", è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli.

Il giovane dovrà scontare una pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione per rapina e tentata estorsione aggravata da metodo e finalità mafiose commesse in concorso a Parete in provincia di Caserta nell'ottobre del 2016.

ll 24enne è stato portato nel centro penitenziario di Secondigliano.