Castellammare: sequestrati lidi abusivi sul lungomare In tre baracche lettini, ombrelloni che durante il giorno venivano abusivamente noleggiati

La Capitaneria di porto a Castellammare di Stabia sta svolgendo una maxi-operazione contro l'occupazione abusiva di spiagge con lidi abusivi.

I militari hanno trovato, accantonati abusivamente in tre baracche sul tratto di arenile libero antistante via De Gasperi, lettini, ombrelloni e altra attrezzatura da spiaggia che durante il giorno venivano abusivamente noleggiati. Sequestrati più di 600 lettini da spiaggia, circa 200 ombrelloni, cinque imbarcazioni in legno, alcune canoe e altre attrezzature da spiaggia. Scoperta anche la presenza di un grosso serbatoio di acqua di circa 1000 litri, completamente abusivo, che veniva usato per permettere a pagamento ai bagnanti di fare la doccia; e di una scala in legno realizzata per raggiungere l'arenile completamente abusiva e priva di autorizzazione comunale.

Sono state denunciate diverse persone.