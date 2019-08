Anziana investita: è gravissima Centrata in pieno da un auto guidata da una ragazza. I sanitari l'hanno rianimata in strada

Grave incidente tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, con un'anziana in fin di vita dopo essere stata investita da un automobile. La vettura era guidata da una ragazza, mentre la donna era a piedi. L'anziani è stata trasportata in codice rosso in ambulanza all'ospedale di Nola, dopo essere stata rianimata in strada dai sanitari. Da chiarire la dinamica dell'incidente: polizia municipale al lavoro per i rilievi.