Ischia: appartamenti fittati abusivamente I Carabinieri hanno controllato le case in affitto di Chiaia e San Francesco

I Carabinieri della compagnia di Ischia hanno messo in piedi un servizio straordinario per prevenire le varie forme di illegalità in uno dei perdio dell’anno che vede l’isola piena di turisti con record di affluenze.

Nelle località di Chiaia e di San Francesco, dove molti monolocali vengono affittati abusivamente, i militari hanno svolto controlli casa per casa. 4 privati, una 47enne, un 68enne, un 38enne e un 55enne di Forio, sono stati denunciati per aver omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone a cui avevano affittato l’appartamento. Sui 70 ospiti identificati, ben 22 erano pregiudicati. Al momento sono 3 le persone denunciate ma gli uomini dell’arma hanno controllato circa 30 appartamenti e gli accertamenti sono ancora in corso.

I militari hanno anche denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione un 35enne senegalese sorpreso al porto di Ischia a esporre in vendita 15 borse con marchi falsi. Gli articoli sono stati sottoposti a sequestro e al 35enne è stato notificato l'ordine di allontanamento dal comune di Ischia.

I controlli per la sicurezza sulle strade hanno invece portato alla denuncia per guida in stato d'ebbrezza di un 25enne ischitano sorpreso a guidare la sua auto con un tasso alcolemico di 1,24 g/l. Sono 15 i verbali per uso del cellulare alla guida, contestazione che prevede la perdita di 5 punti sulla patente. Sono stati sequestrati inoltre 3 scooter elettrici perché non immatricolati e non assicurati. Sono stati infine segnalati 4 assuntori di droga, trovati in possesso complessivamente di 18 grammi di hashish, sorpresi durante i controlli agli sbarchi nei porti di Ischia e Forio.