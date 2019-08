Litiga con la famiglia: 26enne si uccide impiccandosi Lo hanno trovato in una cantina

Tragedia a Marano: un ragazzo di 26 anni è stato trovato impiccato in una cantina vicino casa sua. Insospettiti dalla sua assenza i familiari sono andati a cercarlo perlustrandoanche le zonelimitrofe all'abitazione: lo hanno trovato nell'edificio attiguo, impiccato. Hanno chiamato i soccorsi, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 per il ragazzo non c'era ormai più nulla da fare.

Indagano i carabinieri per comprendere la natura del gesto: sembrerebbe che nell'ultimo periodo ci siano stati problemi e dissidi in famiglia.