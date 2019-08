Picchia le guardie giurate dell’Ospedale del Mare Ennesimo atto di violenza in un ospedale napoletano

È l’ennesima violenza consumatasi all’interno di un ospedale napoletano quella accudita stamattina all’Ospedale del Mare dove tre guardie giurate sono state aggredite. Secondo quanto si è appreso da fonti dell'Asl Napoli1, un uomo stava entrando nei reparti al di fuori dell'orario di visita e quando è stato fermato dai vigilanti ha dato in escandescenze. Dopo avere inveito contro le guardie è nata una colluttazione. L’uomo è stato bloccato e allontanato dall'ospedale. Le guardie si sono sottoposte a visita medica ma non hanno subito conseguenze dalla colluttazione. Tutte sono state giudicate abili a tornare in servizio.