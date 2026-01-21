Marijuana venduta e spedita online: 42enne arrestato dai "falchi"

Continuano i controlli dalla Questura di Napoli per contrastare lo spaccio di droga. Nelle scorse ore i "falchi" della Squadra mobile hanno arrestato un 42enne della città, che in casa nascondeva 104 involucri di marijuana (per un peso superiore ai 3 chili), oltre a materiale per il confezionamento.
L’attività d’indagine ha consentito ai poliziotti di scoprire un vero e proprio mercato online: l'indagato, infatti, gestiva un canale social per pubblicizzare la vendita di marijuana, che poi veniva spedita.
In un'altra operazione gli agenti hanno arrestato, sempre con l'accusa di spaccio, un 38enne napoletano.
In casa sono stati rinvenuti 28 involucri di cocaina (per un totale di 45 grammi), una confezione di ketamina di 10 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 5700 euro in contanti.