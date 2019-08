Evade dai domiciliari: arrestato algerino Porta Nolano, un arresto da parte della Polizia

Gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato hanno fermato in via Marvasi una persona di nazionalità straniera intenta ad intrattenersi con altri extracomunitari. In seguito al controllo è emerso che l’uomo, un algerino di 38 anni, era sottoposto agli arresti domiciliari per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero è stato arrestato per evasione.