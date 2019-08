Identificato l’aggressore dell’autista Anm Un uomo di 52 anni è stato denunciato in stato di libertà

Un uomo di 52 anni è stato denunciato in stato di libertà dagli agenti dei commissariati di polizia "Posillipo" e "Bagnoli" per violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio ed interruzione di pubblico servizio.

L’uomo aveva aggredito l’autista di un bus Anm dopo un diverbio. Il tutto è avvenuto a via discesa Coroglio, sulla linea cittadina C31, sempre molto affollata. Il conducente è dovuto ricorrere alle cure mediche per una ferita lacerocontusa giudicata guaribile in 10 giorni.