Napoli: aggredisce la moglie, arrestato 36enne L’uomo era già gravato dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare

Ieri sera in un appartamento di via Canalone all'Olivella, a Napoli, sono intervenuti gli agenti della Volante per fermare un uomo che, sotto l'effetto dell'alcol, stava aggredendo la moglie.

L'uomo, un cittadino ucraino 36enne, già gravato dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, è stato bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.