Militare decaduto, il Tar: sì a stipendi e oneri previdenziali La sentenza del Tar Lazio per un militare napoletano

Gli hanno riconosciuto le contribuzioni e gli oneri previdenziali, negati invece dal Ministero, ma non il risarcimento del danno, perchè non sarebbe provato. E' la sentenza di merito del Tar Lazio sul ricorso presentato dagli avvocati Teresa Meccariello e Raffaella Porrino per un militare dell'Esercito, della provincia di Napoli, in forza ai guastatori vfp1 a Foggia.

Accusato di dichiarazione mendace, per aver attestato di essere in possesso di una patente equestre - un titolo presentato in relazione al bando di reclutamento per l'anno 2014, che gli era costato l'esclusione-, per il militare era stata dichiarata nel marzo 2017 la decadenza dalla ferma di un anno.

Un provvedimento sospeso nel 2018 dal Tar Lazio, che il Ministero della difesa aveva successivamente revocato in autotutela, e sul quale si è espresso, ora, lo stesso Tar, che, con una pronuncia che la difesa giudica innovativa, ha riconosciuto al militare, come detto, le contribuzioni e gli oneri previdenziali, ma non il risarcimento del danno.