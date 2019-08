Caos a Capodichino: atterraggio di emergenza di un Canadair Aeroporto bloccato. Tutti i voli il cui atterraggio era previsto a Napoli dalle 20 sono stati dirottati su altri scali.

Caos all’aeroporto di Capodichino. la pista è stata chiusa dalle 20 di questa sera per consentire l'atterraggio di emergenza di un Canadair. Il velivolo ha subito un danno meccanico che non gli ha permesso l'uscita dalla pista. "Lo scalo partenopeo - avvisa la Gesac, la società di gestione dell'aeroporto - ha applicato il piano di emergenza aeroportuale e l'aereo è in fase di rimozione. Non ci sono feriti sul Canadair. Tutti i voli il cui atterraggio era previsto a Napolidalle 20 sono stati dirottati su altri scali.