Accoltellato al cuore un 18 a Scampia Il ragazzo non è in pericolo di vita, sull’accaduto sta indagando la polizia

Un ragazzo di appena 18 anni è in prognosi riservata dopo aver ricevuto una coltellata vicino all’altezza del cuore. Secondo il racconto del giovane e rispetto al la polizia non ha ancora trovato riscontri, il ragazzo si trovava in via Monterosa a Scampia per incontrarsi con alcuni amici, quando 4 persone a bordo di due scooter lo hanno avvicinato e senza motivo lo hanno accoltellato.

Il 18enne è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco con mezzi privati da persone che lo hanno lasciato al pronto soccorso, il ragazzo è stato trasferito per le sue condizioni nel reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale Monaldi dove è sotto osservazione ma non in pericolo di vita. Ci sono svariati buchi nel racconto del giovane a partire dal fatto che nel luogo da lui indicato per l'aggressione non sono state trovate tracce ematiche.