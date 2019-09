Ischia: trovata pistola in pineta pronta all’uso Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato l’arma col colpo in canna.

Una pistola Beretta calibro 7,65 con la matricola parzialmente abrasa, un caricatore con 6 proiettili ed un paio di guanti in lattice neri sono stati rinvenuti stanotte dagli agenti del Commissariato di Ischia della Polizia di Stato guidato dal dottor Alberto Mannelli

L'arma, trovata a seguito di una segnalazione, era nascosta sotto un cumulo di sassi nel bosco di pini del centro del comune isolano capoluogo, a pochissima distanza dalla piazzetta San Girolamo, piazza degli Eroi e della discoteca Valentino. Tutto il materiale è stato sequestrato dagli agenti ed inviato in terraferma per le analisi di rito; si spera di poter risalire alla provenienza dell'arma che era pronta all'uso, col colpo in canna, tanto da non far escludere agli inquirenti che chi l'abbia occultata era pronto a servirsene per un atto criminoso.