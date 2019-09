Mugnano: catturato un pitone su un albero Il rettile di un metro e mezzo circa era su un albero in via Pietro Nenni

Camminava lungo via Pietro Nenni, a Mugnano, quando si è accorto che qualcosa si muoveva silenziosamente tra i rami di un albero proprio vicino ad un bar. L’uomo a quel punto si è avvicinato per capire cosa fosse e ha visto un enorme pitone lungo circa un metro e mezzo, che strisciava indisturbato tra le foglie.

Il passante ha alertato i carabinieri che sono intervenuti e, insieme con i vigili del fuoco di Napoli, hanno catturato l’animale che probabilmente deve essere stato abbandonato.

Dopo che il pitone è stato messo in una scatola di sicurezza sono stati chiamati ad intervenire i carabinieri del nucleo Cites di Napoli. Il serpente, un "python regius", è stato sottoposto a sequestro e verrà affidato ad una struttura idonea. Sono in corso indagini per accertare da dove provenga e per perseguire i responsabili dell'abbandono.