Un'altra overdose alla Stazione, allarme eroina killer Un ragazzo è stato soccorso in sospetta overdose, una settimana fa un altro è morto a Porta Nolana

Allarme eroina killer a Napoli. Ancora un caso di overdose. L'ambulanza del 118 è stata chiamata ad intervenire in pieno giorno in via Confrorti nei pressi di Piazza Garibaldi per soccorrere un ragazzo. L'episodio si è verificato a meno di una settimana dalla tragedia di Porta Nolana quando un altro giovane si è improvvisamente accasciato a terra, senza vita in via Caracciolo di Bella, a due passi da piazza Garibaldi e dalla Stazione Centrale di Napoli.

E torna l'incubo dell'eroina in una città dove si pensava superato il problema da tempo. La presenza di centinaia di siringhe a terra, soprattutto nelle zone circostanti la stazione, ma anche in via Volta e nei pressi del parco della Marinella, confermano che l'eroina non è mai passata di moda.

Soltanto una settimana fa al Loreto mare, l'ospedale più vicino al parco della Marinella, sono arrivate nel giro di mezz'ora tre persone in overdose e in pericolo di vita. . Prima una coppia che è stata notata agonizzante in un’auto in via Benedetto Cairoli nella zona del ‘Buvero e poi poco dopo un altro uomo sempre in overdose.

Le forze dell’ordine stanno indagando per scoprire se gira una partita di droga tagliata male. Ma nel frattempo ci si chiedo osa possono fare le istituzioni. Nonostante i ripetuti interventi da parte delle forze dell’ordine, è quasi impossibile riuscire a bloccare il traffico di droga e il via vai di tossicodipendenti che frequenta la zona. Inutili le segnalazioni e le proteste da parte di residenti e commercianti.