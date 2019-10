Sorpreso con armi in casa: denunciato 25enne srilankese Controlli della Polizia a Sant'Agnello

Gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un’attività di polizia giudiziaria, sono intervenuti in via Angri a Sant’Agnello, per verificare la presenza di armi in un’abitazione.

I poliziotti hanno eseguito una perquisizione rinvenendo e sequestrando un bastone animato lungo circa 1 metro con una lama interna lunga 37 centimetri, illegalmente detenuto. Il possessore, un cittadino srilankese di 25 anni, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.