Marigliano: sequestrati cosmetici contraffatti I prodotti erano in vendita in un negozio cinese. La titolare denunciata per frode

I carabinieri forestali di Marigliano, in collaborazione con la polizia locale, hanno eseguito un ingente sequestro di cosmetici contraffatti.

I militari hanno denunciato la titolare di un negozio di profumi e trucchi made in China, una 52enne di origini cinesi già nota alle forze dell'ordine, per frode in commercio e vendita di prodotti con marchi falsi. Per lei anche una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

59 le confezioni di profumo che riportavano marchi contraffatti, 1.900 i prodotti per il make up sequestrati: smalti, matite per ciglia, rossetti, terra abbronzante, cipria, fondotinta, mascara e prodotti in genere destinati alla cura femminile senza alcuna indicazione in lingua italiana o sulla composizione del lotto.