Cani costretti in gabbiette per uccelli: denunciato 35enne Scoperta una pensione abusiva con animali tenuti in condizioni disumane

C'erano quarantasei cani. Quarantasei. In condizioni assurde: box piccoli, arrugginiti, dove non filtrava l'aria, alcuni addirittura stipati in gabbie per uccelli, senza ciotole, tra sporcizia e degrado. Per questo i carabinieri di Sant'Anastasia, dopo aver scoperto la situazione, hanno denunciato un 35enne, proveniente da Cercola, responsabile della pensione per cani abusiva. C'erano rottweiler in condizioni pessime, e due cani tenuti in gabbiette per uccelli. L'uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali dai carabinieri forestali del nucleo Cites di Napoli e della stazione di San Sebastiano. Tutti i cani sono stati sequestrati e affidati alle cure del servizio veterinario dell’Asl.