Carbonara di Nola: arrestato mentre bruciava rifiuti Un 39enne è stato sorpreso a bruciare plastica, cartone, barattoli di vetro e alluminio

I Carabinieri della stazione di Carbonara di Nola hanno arrestato un 39enne incensurato, di origine romena ma residente a Nola, per combustione illecita di rifiuti. I militari lo hanno sorpreso a bruciare plastica, cartone, barattoli di vetro, alluminio e tubi di neon in un terreno alla periferia di Nola, in via Bosco Gaudio. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.