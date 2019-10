San Giorgio a Cremano: in fiamme le auto di un consigliere Due veicoli di Ciro Russo, rappresentante dell’opposizione, sono state incendiate la scorsa notte

Sono statale incendiate la scorsa notte due auto di proprietà di Ciro Russo, consigliere comunale di San Giorgio a Cremano del gruppo di opposizione "Liberamente San Giorgio".

Il Sindaco del Giorgio Zinno, parla di "atto criminale vile e meschino" e si dice "sicuro che si farà luce su quello che è un fatto gravissimo e sul quale bisogna interrogassi per comprendere il clima nel quale stiamo cadendo". Zinno esprime "a nome mio e dell'amministrazione tutta la massima solidarietà al consigliere Russo e alla sua famiglia che ha dovuto subire questo atto criminale nel cuore della notte. Ho sentito Ciro - aggiunge Zinno - e come sempre è pronto alla battaglia di legalità contro chiunque abbia compiuto questo atto. Se qualcuno tenta di fermare il consigliere tramite atti del genere significa che non conosce Ciro Russo. Condanniamo e condanneremo sempre atti di vigliaccheria come questo e ogni gesto che mina la serenità di cittadini e di rappresentanti delle Istituzioni. Sia chiaro che non arretreremo mai".