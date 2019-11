18enne scappato dalla comunità, arrestato in ospedale Era andato a trovare la compagna minorenne che aveva appena partorito

Era scappato tre mesi fa dalla comunità dove era stato collocato perché accusato di rapina, oggi i carabinieri lo hanno ritrovato e portato all’Istituto penale per minorenni di Nisida.

È la storia di un 18enne napoletano del quartiere San Ferdinando, una storia come tante di ragazzi che scappano e he vengono ritrovati. Ma in realtà questa è una storia particolare. Il ragazzo infatti che era riuscito a rimanere nascosto per tre mesi, è stato arrestato nell’ospedale di Frattamaggiore dai carabinieri, dove era andato a trovare la sua compagna minorenne che aveva appena partorito. Il neo papà non ha resistito alla tentazione di vedere suo figlio ma all’ospedale ha trovato i carabinieri di Frattamaggiore pronti a fermarlo.