Approfitta di donne bisognose e le violenta: 57enne in manette Le ha violentate approfittando della loro condizione di bisogno

Ha approfittato della condizione di bisogno di alcune donne per violentarle. Per questo motivo i carabinieri di Sorrento hanno arrestato un uomo, un 57enne esercente di Meta, dopo aver accertato le sue responsabilità. Dalle indagini e da numerose dichiarazioni è emerso che l'uomo avrebbe approfittato della condizione di bisogno di due donne della penisola per violentarle all'interno della sua attività commerciale, dando loro anche delle sostanze stupefacenti. L'uomo è stato posto ai domiciliari.