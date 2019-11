Choc in paese: appoggia testa sui binari quando arriva treno Suicidio in stazione: presenti sotto choc

Tragedia a Frattamaggiore dove un uomo ha perso la vita, travolto dal treno nei pressi della stazione ferroviaria Frattamaggiore – Grumo.

Si tratterebbe di suicidio: secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe appoggiato la testa sui binari nel momento in cui si è accorto che il treno stava arrivando in stazione. Diversi i presenti che hanno assistito alla scena, sotto choc per quanto si è consumato sotto i loro occhi. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Ferroviaria ed il personale del 118 sebbene ovviamente per l’uomo non ci fosse nulla da fare.

Avviate le indagini del caso: agenti al lavoro per conoscere l’identità dell’uomo e le ragioni che lo hanno spinto a compiere un gesto estremo.