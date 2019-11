Afragola: arrestati mentre preparavano un agguato Due uomini intercettati in auto con una pistola semiautomatica con 10 colpi di cui uno in canna

Due uomini, riteniti vicino al clan Moccia di Fragola, sono stati intercettati dai carabinieri mentre, a bordo di un’automobile erano pronti a mettere a segno un agguato. L’azione criminale era forse una risposta ad un raid compiuto la notte del 20 novembre tra San Pietro a Patierno e Secondigliano.

I due erano diretti a Casoria dove, secondo gli investigatori, avrebbero messo a segno un agguato o un raid dimostrativo.

I militari hanno notato una utilitaria che procedeva verso di loro in modo incerto. Da lontano sono riusciti ad intravedere anche che stavano armeggiando qualcosa provando a nasconderla. Così hanno imposto l'alt al mezzo. I militari hanno perquisito l'auto e trovato, gettata sul tappetino del passeggero, una pistola semiautomatica con 10 cartucce di cui una in canna. I due, entrambi afragolesi, sono stati arrestati per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione poiché l'arma è risultata esser stata rubata in provincia di Benevento. Adesso sono i due sono in carcere.