Puntano la pistola contro una donna e le strappano l'orologio Rapina nel traffico ai danni di una donna

Pistola al volto nel traffico e orologio sottratto. Paura per una donna a San Giorgio a Cremano, rapinata del costoso orologio che portava al polso mentre era alla guida dell'auto. La donna era in auto in zona Ponticelli quando due persone in moto e col volto coperto dai caschi integrali le si sono accostati, mostrando la pistola e poi rompendo il vetro del finestrino lato guida con l'arma, per poi impadronirsi dell'orologio di una nota marca, il cui valore si aggira intorno ai 2mila euro. I banditi dopo il colpo si sono dileguati mentre la donna ha denunciato l'accaduto alla Polizia.