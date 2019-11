Animali uccisi tra sporcizia: scoperta macelleria dell'orrore Forestali l'hanno scoperta in una casa abbandonata: forse i prodotti sarebbero finiti sul mercato

Una macelleria degli orrori, abusiva per giunta. E' quella che hanno scoperto i carabinieri forestali della stazione di Marigliano. Il blitz è scattato in quella che sembrava una casa abbandonata, ma veniva invece utilizzata da un 67enne del posto come macelleria per il taglio e il confezionamento delle carni. I nas hanno trovato banchi da lavoro sporchi, macchine industriali a terra, coltelli pieni di ruggine e materiali per il confezionamento.

C'erano persino animali dentro: tenuti in pessimo stato tra rifiuti, pezzi di motore, rifiuti bruciati e pneumatici abbandonati.

Si sta tentando anche di ricostruire la filiera di quei prodotti: non è escluso che i prodotti sarebbero potuti arrivare nei banchi frigo dei negozi per il periodo natalizio. Il proprietario dell’immobile possedeva, inoltre, anche munizioni, un fucile e una pistola scacciacani non rispettando la normativa in materia di armi. Per tali motivi il 67enneè stato denunciato per macellazione abusiva, cattivo stato di conservazione degli alimenti, omessa custodia e omessa denuncia armi.