Napoli: crolla l’impalcatura della galleria Vittoria Tragedia sfiorata stanotte in città, ancora da accertare le cause

L’impalcatura della Galleria Vittoria, che a Napoli collega via Acton con via Morelli, ha rischiato di crollare nella notte.

I vigili urbani hanno provveduto alla chiusura della galleria per consentire ai vigili del fuoco di intervenire per provvedere alla messa in sicurezza dell’impalcatura.

Non si capisce ancora bene se a far crollare il pilone sul quale si regge la mega impalcatura sia stato il vento oppure, molto più probabilmente, un mezzo pesante che ha urtato il pilone. Comunque il tutto dovrebbe essere accaduto in nottata, intorno alle 3. A chiarire le dinamiche ci saranno i video delle telecamere di sorveglianza della zona.

Certo è che questa è l’ennesima tragedia sfiorata in pochi giorni, l’ennesimo episodio che mette in evidenza la fragilità strutturale della città partenopea.