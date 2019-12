Choc in centro: picchiata e chiusa in un tombino Se ne sono accorti dei vigilantes, che hanno sentito lamenti provenire dal tombino

Incredibile al centro direzionale, dove questa mattina una squadra di vigilanti ha sentito dei lamenti provenire da un tombino. Erano le 8 e i vigilantes erano nella zona dell'isola pedonale del centro direzionale: hanno sentito quei lamenti quando sono passati nei pressi del tombino, capendo fin da subito che erano di una persona. Si sono affacciati e hanno scoperto che all'interno c'era una donna, piena di lividi e sanguinante. L'hanno tirata fuori, le hanno prestato i primi soccorsi, notando che probabilmente era stata picchiata, e hanno avvertito il 118 che è arrivato prontamente sul posto e dopo averla caricata in ambulanza l'ha portata in ospedale. A un primo esame è apparso chiaro che la donna, una transgender, avesse subito un aggressione, vista la rottura del setto nasale e gli evidenti segni di percosse su tutto il corpo. Ora è ricoverata al Cardarelli. Si lavora per scoprire chi l'ha ridotta in quello stato e perché.