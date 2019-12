Trapper salta sulle auto dei carabinieri e pubblica il video Jordan Jeffrey Baby23 è stato denunciato per danneggiamento

Ennesima follia di un trapper posta sui social. Jordan Jeffrey Baby23 di trapper di Monza si è fatto riprendere mentre, nei pressi del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, in piazza Carità, salta sui tettucci delle auto dei militari, rovescia un bicchiere di birra, mostra i suoi calzini dicendo che sono pieni di cocaina, sputa e urla contro lo Stato e le forze dell’ordine. Il tutto è un tentativo di promuovere l’uscita della sua “opera” discografica.

Il video è diventato virale e subito a commentarlo è arrivato l’attentissimo leader leghista. Salvini sulla sua pagina Facebook ripostando il video del trapper scrive ”Sputi, insulti e sfregi alle auto dei Carabinieri di Napoli, e questo genio se ne vanta pure.....E se un giorno si trova in difficoltà chi chiama? La fata turchina?Roba da matti.P.s. Qualche mese di servizio militare o civile non avrebbero fatto male a questo vigliacco, sbaglio???”

Il video ha attirato l’attenzione anche della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Anche lei ha ripubblicato il video commentando così le immagini “Non trovo parole per descrivere lo schifo contenuto in questo video. Spero solo che per questo miserabile che sale sulle vetture dei Carabinieri, sputando e gettandoci birra sopra, ci sia una pena esemplare. Magari così gli passa la voglia di fare il buffone oltraggiando lo Stato e le Forze dell'Ordine”.

Intanto il trapper lombardo è stato denunciato per danneggiamento delle auto dei Carabinieri e per le frasi offensive nei confronti all'Arma.

Un’azione, quella del cantante, che si è rilevata tanto folle e sbagliata, quanto valida dal punto di vista pubblicitario, dimostrando che attraverso i social molti cercano di fare qualsiasi cosa pur di promuoversi.