De Magistris: Cordoglio per il lavoratore ucciso da un albero Il sindaco di Napoli ha seguito direttamente la gravissima situazione meteo della città

Il sindaco di Napoli a nome dell’intera amministrazione comunale ha espresso “profondo cordoglio per la drammatica morte del lavoratore deceduto stamani ad Agnano”. Il primo cittadino partenopeo ha sottolineato che “sin dalle prime ore del mattino, ha seguito direttamente l'evolversi della gravissima situazione meteo, che si è abbattuta anche sulla nostra città, tenendosi in stretto contatto con gli assessori e con tutte le unità operative in campo per affrontare l'emergenza climatica. Per fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo - si legge in un nota di Palazzo San Giacomo - la Polizia Locale ha impegnato per l'intera giornata, 200 agenti e 20 Ufficiali a cui si aggiungono circa 50 operatori chiamati in pronta reperibilità da casa. La Protezione Civile, che opera in collegamento diretto con la Centrale Operativa del Corpo, ha allertato tutte le Associazioni di volontari per assicurare supporto al proprio personale tecnico ed operativo, oltre che alle due squadre di Napoli Servizi, consentendo cosi anche di liberare le pattuglie della Polizia Locale impiegate sui vari luoghi dove si sono registrate criticità. Sono state attivate - aggiunge il Comune - in pronta reperibilità anche due squadre del Servizio Logistica che insieme ai potatori stanno procedendo al taglio delle alberature che invadono le sedi stradali. Il Servizio Verde della Città ha attivato alcune imprese per urgenti interventi in luoghi particolarmente critici come via Posillipo, viale Traiano, via Belvedere, via Lattanzio e piazza Aprea. La Città Metropolitana - conclude la nota - ha collaborato con la società Armena, a cui la Centrale della Polizia Locale ha fornito un elenco di strade, per il taglio di alberature su sede stradale e per il ripristino della viabilità".