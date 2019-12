Ischia: danni e disagi per il maltempo Le strade del centro sono sommerse dall’acqua alta che ha raggiunto i 60 centimetri

Il maltempo sta causando danni e disagi pesanti su tutta l’isola di Ischia. Sommerse dall’acqua alta che il qualche caso ha raggiunto i 60 centimetri di altezza le strade di Ischia Porto vicine al mare.

La parte bassa di via Roma, via Buonocore, via De Rivaz e numerose traverse limitrofe sono allagate da ore con grandi disagi per gli abitanti della zona e per le attività commerciali, praticamente off limits. Lo stesso fenomeno ha colpito, come succede ormai da settimane, la Riva Destra del porto ischitano (dove stasera per questo motivo resteranno chiusi tutti i bar e ristoranti) mentre nel pomeriggio ha interessato altri comuni isolani come Lacco Ameno e Casamicciola; qui il mare in burrasca ha riversato acqua, sabbia e detriti in quantità sulle strade costiere. Chiusa da qualche ora la Litoranea tra Casamicciola e Lacco Ameno e chiuso da oggi pomeriggio a domani il porto di Casamicciola. In azione gli escavatori per sgombrare dalla sabbia e dai detriti una arteria stradale fondamentale per l'isola.