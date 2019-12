Picchia la sua compagna in metro: fermato da due agenti Lo hanno bloccato gli uomini della polizia penitenziaria

Stava picchiando di santa ragione la propria compagna alla fermata della metropolitana di Scampia, per fortuna è stato fermato da due poliziotti della penitenziaria. Lo ha reso noto l’Osapp. L’uomo stava picchiando la compagna, e gli uomini sono intervenuti per separarli e per riportarlo alla calma, ma c’è stata addirittura una colluttazione, quando questi ha tentato di estrarre l’arma di ordinanza dalla fondina di uno degli agenti. Poi con la collaborazione di altri agenti del carcere di Secondigliano l’Uomo è stato fermato. Un plauso per gli agenti è arrivato dal segretario provinciale Osapp, Luigi Castaldo, che ha lodato l’intervento degli agenti a difesa di una donna, e ha sottolineato l’importanza della fondina, specie nei servizi esterni e in luoghi pubblici