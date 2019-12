Anche a dicembre Daspo e sanzioni per il tifo violento La Questura di Napoli ha proseguito l’attività di controllo sulle competizioni sportive.

Anche a dicembre l’attività della Questura di Napoli per la tutela della sicurezza delle competizioni sportive è proseguita facendo registrare numeri importanti.

Dall’inizio del mese infatti, il Questore di Napoli ha emesso nei confronti di 4 persone il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni. I 4 erano stati denunciati o condannati per reati in materia di armi o stupefacenti o per rapina.

Sono state emessi altri 7 Daspo, sempre per due anni. Nello specifico uno per lo scavalcamento in occasione dell’incontro Napoli - Verona del 19 ottobre; uno per il possesso di un petardo in occasione della partita Napoli - Bologna dell’1 dicembre; uno per aver esploso alcuni petardi all’esterno dello stadio sempre durante lo stesso match; uno per aggressione ad uno steward in occasione della sfida tra Napoli e Atalanta del 30 ottobre; uno per il possesso di un fumogeno durante ASD Turris - Arzachena del primo dicembre; uno per un tentativo di scavalcamento in occasione di Marzano - Saviano del 29 settembre; uno per minacce ad un dirigente della squadra avversaria in occasione di Marigliano -Pomigliano del 17 novembre.

In più per le sfide casalinghe del Napoli con il Verona, il Bologna, il Genk e il Parma, sono state elevate ben 55 sanzioni per violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo quali l’occupazione delle vie d’esodo o delle scale di emergenza, il possesso di stupefacenti, l’essersi arrampicati su una balaustra, la mancata corrispondenza dei dati anagrafici presenti sul biglietto, l’essersi posizionati all’impiedi sui sedili.