Pretendono esame medico a domicilio, medico rifiuta: aggredito Nuova aggressione a personale medico. Pazienti pretendevano elettrocardiogramma a casa, all'alba

Ancora un'aggressione ai medici denunciata dall'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. E' accaduto all'alba a San Giorgio a Cremano. Il motivo? Pazienti che pretendevano un elettrocardiogramma a domicilio dai medici dell'ospedale.

L'associazione infatti denuncia: “Questa mattina ore 6.44 circa la postazione San Giorgio viene allertata per crisi ipertensiva. Giunti sul posto e riscontrata la patologia, l’equipaggio procede al trasporto del paziente presso il nosocomio ospedale del mare. I parenti però desideravano un elettrocardiogramma a domicilio e viste le rimostranze del medico, iniziano ad aggredirlo verbalmente con epiteti ingiuriosi. Pertanto il medico si allontana dall’appartamento e dispone il trasferimento del paziente.Giunti in ospedale le offese continuano a colpire il medico, il quale, appena consegnato il paziente alla struttura ospedaliera, si reca preso la più vicina caserma dei carabinieri, per denunciare l’accaduto.”