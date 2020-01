Napoli: parcheggiatore abusivo aggredisce poliziotti Gli agenti hanno arrestato Elio Muscovio nei pressi dell’Ospedale Fatebenefratelli

Gli agenti del commissariato di Posillipo hanno arrestato un parcheggiatore abusivo in via Manzoni. I poliziotti hanno notato un uomo nei pressi dell'Ospedale Fatebenefratelli che bloccava il traffico per far parcheggiare delle auto. L’uomo, Elio Muscovio, di 50 anni, con precedenti di polizia, più volte destinatario di ordine di allontanamento e denunciato per l'attività di parcheggiatore abusivo, ha aggredito i poliziotti che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.