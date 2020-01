Sorpreso 14enne armato di coltello a piazza Mercato I carabinieri hanno tronavo perquisendo il ragazzino un’arma da taglio negli slip

Ancora un ragazzino armato a Napoli. I Carabinieri della stazione di di Borgoloreto hanno infatti sorpreso un 14enne che nascondeva un coltello 'a farfalla' negli slip. I militari perquisendo il ragazzo hanno ritrovato l’arma da taglio e per il ragazzino è scatta la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e poi è stato affidato ai suoi genitori. L'arma è stata sequestrata. Il giovane si trovava in piazza Mercato, insieme a tre amici, tutti minorenni. Sempre nella stessa piazza, inoltre, i carabinieri hanno trovato due grandi alberi di Natale molto probabilmente rubati che erano stati nascosti sopra al tetto di una cabina dell'Enel.