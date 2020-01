Furti e rapine a Napoli: tre arresti Due interventi lampo da parte della Polizia

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Conte Olivares per un furto in atto in un negozio di telefonia.

I poliziotti sono entrati nel locale dove hanno trovato e bloccato due uomini con quattro borsoni contenenti 37 smartphone e 4 pc portatili del valore di circa 25.000 euro.

Si tratta di un 62enne con precedenti di polizia e di un algerino di 35 anni. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto aggravato.Il cittadino straniero è stato inoltre denunciato per soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

E gli agenti del reparto prevenzione crimine Piemonte, transitando in via Maddalena hanno notato due giovani rincorrere un uomo. I due ragazzi, durante la corsa, hanno riferito ai poliziotti che il fuggitivo aveva appena rapinato una ragazza straniera del cellulare.

Gli agenti hanno bloccato e arrestato per rapina impropria un 27enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale.