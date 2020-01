Momenti di tensione nel carcere di Nisida, rissa tra detenuti Il SAPPE attacca la direzione: “Bada solo ai riflettori della ribalta nazionale"

Si sono vissuti momenti di altissima tensione nel carcere minorile di Nisida, dove, ieri pomeriggio, alcuni detenuti hanno tentato di assaltare l'Ufficio del Preposto di Polizia Penitenziaria all'interno del quale vi era un altro detenuto che avrebbero voluto aggredire e linciare. Il SAPPE il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che ha denunciato l’accaduto ha anche rivelato svariate criticità della struttura di Nisida, che da sempre rappresenta uno dei fiori all’occhiello del sistema di recupero dei minori detenuti. Il quadro fatto dal sindacato mette in luce la difficoltà di sovrappopolamento dovuta anche ai numero cantieri interni, aperti da anni e mai completati che rendono la struttura non perfettamente funzionante. Il sindacato accusa la gestione del carcere di Nisida che sembra essere diventato più un’icona da propagandare attraverso i diversi laboratori che invece una struttura che ha bisogno di determinati spazi e norme per la sicurezza anche del personale penitenziario.

Il segretario generale del sindacato ha ricostruito l’accaduto affermando che la rissa è avvenuta “nel pomeriggio, all'atto dell'apertura delle celle, un gruppo di sette detenuti, con il volto coperto da sciarpe e cappelli, armati di pietre e mazze di legno, hanno tentato di assaltare l'Ufficio del Preposto di Polizia Penitenziaria all'interno del quale vi era un altro detenuto che avrebbero voluto aggredire e linciare. I detenuti hanno assaltato l'ufficio lanciando alcune pietre, che hanno rotto diversi vetri, ed alcuni di loro hanno persino tentato di raggiungere il Reparto Osservazione/Infermeria arrampicandosi alle pareti attraverso i tubi di scarico dell'acqua. Solo la lucidità, la prontezza di intervento e lo spirito di gruppo dei poliziotti penitenziari in servizio hanno permesso di limitare i danni riuscendo, con immensa fatica ed enorme rischio, a contenere gli aggressori per poi bloccarli definitivamente e mettere fine ad una situazione che ha dell'incredibile. È evidente che presso il carcere minorile di Nisida, anche a causa dei vari cantieri edili ormai aperti da anni, non vi è più un luogo idoneo a contenere tutti i detenuti. Durante le ore del passeggio, infatti, questi possono essere raggruppati esclusivamente sul campetto di basket adiacente l'ufficio preposto, che però è sprovvisto di alcuna recinzione, tanto da lasciare liberi i detenuti di muoversi come pare a loro".

Il SAPPE attacca in maniera decise la direzione che secondo il sindacato “più che a badare al miglioramento della sicurezza della struttura e del personale, rivolge attenzione solo e soltanto a come porre costantemente l'Istituto sotto i riflettori della ribalta nazionale per la continua sperimentazione di nuovi modelli/iniziative trattamentale e non pare preoccuparsi più di tanto dei continui segnali che pervengono dal personale di Polizia Penitenziaria per ciò che attiene alla gestione dell'utenza cosiddetta 'difficile': c’è una certa resistenza a disporre provvedimenti disciplinari o di allontanamento di quei soggetti oltremodo ingestibili per la loro totale insofferenza al regime penitenziario. A nostro avviso non vi è alcuna volontà di affrontare una ormai indifferibile rivisitazione della organizzazione del lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, al fine di riadattarla alle mutate esigenze e per rispondere meglio alle diverse più pressanti esigenze di sicurezza della struttura e del personale, anche garantendo un 'pronto intervento' operativo nelle situazione emergenziali interne, come ciò che è accaduto ieri. Il grave episodio occorso dimostra come la gestione dell'istituto di Nisida si dimostri fallimentare in molti aspetti e non garantisca la tutela dei detenuti e dello stesso personale di polizia penitenziaria che all'interno vi opera - conclude il segretario generale del SAPPE Capece - Da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto sono decuplicati eventi gli eventi critici in carcere. Coloro hanno la responsabilità di guidare il Ministero della Giustizia e l'Amministrazione della Giustizia minorile e di Comunità dovrebbero seriamente riflettere sul loro ruolo dopo tutti questi fallimenti".