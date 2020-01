Contromano in tangenziale a fari spenti: gioco folle? Cinque scooter sfrecciavano tra le auto contromano

Incredibile in tangenziale: cinque scooter con due persone a bordo, nel tratto tra Agnano e Pozzuoli ha imboccato l'arteria contro mano, intorno alle 2 e 30 di notte, sfreecciando in velocità e a fari spenti tra le corsi e tra le auto che in quel momento stavano percorrendo la strada a scorrimento veloce napoletana. Gli automobilisti, terrorizzati e che per un soffio non hanno travolto i folli centauri, hanno immediatamente segnalato alla polizia ciò che stava accadendo. E' intervenuta una volante della polizia stradale, ma a quel punto gli scooter si erano già dileguati. Si lavora dunque sulle immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare le targhe degli scooter e risalire dunque all'identità dei proprietari.

Da comprendere la natura del gesto: difficile immaginare che in cinque, tutti assieme, abbiano sbagliato strada. Possibile che si tratti di un gioco folle?