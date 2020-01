Motorini contromano in tangenziale, tragedia sfiorata Un gruppo di scooter a tutta velocità tra Pozzuoli e Agnano in senso contrario

Una città dove tutto diventa possibile e dove le assurdità di una generazione di ragazzini mettono troppo spesso a repentaglio la vita di molti. Napoli si guarda dentro davanti alle immagini del branco di motorini in contromano in tangenziale e rimane amareggiata.

La notte tra sabato e domenica tra le 2.20 e le 2.30 un gruppo di almeno 5 scooter ha percorso contromano il tratto di tangenziale tra Pozzuoli ed Agnano.

Le immagini delle videocamere sono allucinanti, si vede questa orda di scooter, su ognuno due persone, lanciati a tutta velocità contromano in una sfida con assurda che mette a rischio non solo l’incolumità dei centauri ma anche quella di chi percorre la strada.

Le forze dell’ordine sarebbero già all’opera per rintracciare i centauri che secondo alcune prime ricostruzioni erano provenienti da Pozzuoli, pare che abbiano fatto prima rifornimento in una delle stazioni di servizio sulla tangenziale all’altezza di Agnano e poi sono rientrati contromano in tangenziale. I motorini lanciati a tutta velocità in direzione contraria hanno costretto gli automobilisti a frenate improvvise e soprattutto all’interno di una delle gallerie la situazione è diventata davvero pericolosa con uno spazio limitato al minimo per evitare i folli scooteristi.

Un gesto che racconta quanto possa diventare folle e pericoloso il sabato sera di un ragazzo e anche quanto sia ancora essenziale aumentare i controlli su una strada come la tangenziale che, soprattuto nei sabati sera, si trasforma in un luogo pericoloso.