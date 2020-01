Scontro tra treni: grave macchinista, 13 i feriti L'uomo trasportato al Cardarelli in codice rosso per trauma toracico e cervicale

E' grave il macchinista di uno dei treni coinvolti nell'incidente che si è verificato questa mattina lungo i binari della metropolitana di Napoli. L'uomo, che guidava il treno partito dal binario 2, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cardarelli di napoli in codice rosso, per trauma toracico e cervicale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Altri tre passeggeri poi sono stati accompagnati in ospedale: una donna in codice rosso per un trauma lombo sacrale, mentre altri due passeggeri per una sospetta frattura agli arti inferiori e trauma a una mano. Medicati sul posto altri nove feriti: due macchinisti e sette passeggeri.

Chiuse intanto le fermate di Frullone, Chiaiano e Piscinola. Pare che a causare l'incidente sia stato il mancato rispetto del segnale di stop da parte di uno dei treni, che poi ne ha urtato un altro.

In corso le indagini dei carabinieri per far luce sull'accaduto.

Sul caso è intervenuto anche De Magistris, parlando di giornata difficile e dedicando il proprio pensiero ai feriti ma esprimendo sollievo perché nessuno è in pericolo di vita.